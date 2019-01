Josef Ferstl machte es Papa gleich

Was für ein deutsches Ski-Märchen: Josef Ferstl siegt beim Super-G in Kitzbühel und macht es seinem Vater und Abfahrtslegende Sepp Ferstl gleich. Ferstl sen. hatte 1978 und 1979 auf der Streif gewonnen.

Beim ORF-Interview konnte es der stolze Papa noch gar nicht glauben. "Als wir das erste Mal über den Hausberg sind, war er noch so ein kleiner Stopsel." Der zweifache Streif-Abfahrtssieger war mit Sohnemann Josef auch früher oft am Hahnenkamm. Sein Sohn siegte nun im Super-G und darf sich 40 Jahre nach seinem Vater ebenfalls in die Siegerliste in Kitzbühel eintragen.

Für Ferstl ist es nach einem Super-G-Sieg in Gröden 2017 der zweite Weltcupsieg.