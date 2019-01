Kristoffersen: Wut-Ausbruch in Kitz

Clement Noel ist der Mann der Stunde im Slalom. Der junge Franzose lässt sogar Ski-Superstar Marcel Hirscher hinter sich und triumphiert nach Wengen auch in Kitzbühel. Das ewige Duell Hirscher gegne Kristoffersen bestimmt derzeit nicht mehr den Ski-Weltcup. Was gleich geblieben ist: Der Norweger bleibt hinter dem ÖSV-Star. In Kitzbühel reichte es nur zu Platz vier. Kristoffersen verpatzte seinen ersten Lauf ebenso wie Hirscher und legte im zweiten Durchgang einen Traumlauf hin.

Mit über einer Sekunde Vorsprung kam Krsitoffersen ins Ziel und plante die Attacke nach ganz oben. Direkt nach ihm kam aber Hirscher auf die Piste und legte noch eins drauf. Der Frust bei seinem Rivalen war dann groß. Wütend schleuderte er seine Ski-Stöcke durch die Gegend.

"So ist der Skisport. Entschuldigung, aber das sind meine Emotionen, die gehören dazu. Ich würde so gern schneller als Marcel fahren", sagt Kristoffersen, fügte aber faierweise an, dass sich Hirscher den zweiten Platz natürlich verdient hätte. "Als ich im Ziel war habe ich gedacht, es war ein ganz guter Lauf und das war es auch. Aber ich habe gedacht, ich könnte vor Marcel sein und dann wäre alles möglich", so das Slalom-Ass zu LAOLA1. Er wollte bei Hirschers Fahrt gar nicht hinschauen: "Am Ende ist er doch jedes Mal schneller."

Kristoffersen ist diese Saison noch ohne Sieg. Es fehle derzeit die Lockerheit, Form und Material würden nciht zu 100 Prozent stimmen. "Es ist nicht so einfach im Moment. Ich weiß ein bisschen, warum es nicht läuft, aber ich kann nicht zu viel im Fernsehen verraten, sonst gibt es wieder zu viel Blabla in den Medien. Das macht mir dann Probleme im mentalen Bereich", erklärt Kristoffersen im ORF-Interview und gratuliert dem derzeitigen Shootingstar Noel: "Chapeau an Clement. Ich kenne das Gefühl, wenn man jung ist und keinen Druck von den Medien, vom Ausrüster oder vom Publikum hat und man einfach drauflosfahren kann. Dann hat man so viel Selbstvertrauen, wie er im Moment".