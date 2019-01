Luitz disqualifiziert: Hirscher erbt Sieg

Der Deutsche Stefan Luitz verliert wegen des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln des Welt-Skiverbandes FIS nachträglich seinen Weltcupsieg von Beaver Creak. Die Disqualifikation des 26-Jährigen wurde am Donnerstag bekannt. Damit avanciert der ursprünglich zweitplatzierte Marcel Hirscher zum Sieger, Luitz will aber mit einem Antrag auf einstweilige Aussetzung gegen die Entscheidung vorgehen.

Luitz hatte in Beaver Creek Anfang Dezember erstmals in seiner Karriere gewonnen. Zwischen den Riesentorlauf-Durchgängen an der Strecke atmete er Sauerstoff über eine Maske ein. Das ist laut Anti-Doping-Reglement der FIS verboten.Weitere Infos folgen