Marcel Hirscher lässt aufhorchen

Schon vor dem Hirscher-Rücktritt am 4. September hatte Atomic den Vertrag mit dem Rekord-Skirennläufer verlängert. Rennchef Christian Höflehner damals: "Es gibt einen Plan B." Jetzt wissen wir, in welche Richtung der geht. Hirscher bei ServusTV (siehe r.):"Mir würde es sehr taugen, einen kommerziellen Rennski zu bauen - mehr oder weniger einen Rennski für jedermann." Dem 8-fachen Weltcupsieger schwebt eine "abgespeckte Version" vor, "die man im Laden kaufen kann".

Hirscher-Ski für Normalos als langfristiges Projekt

Können "Normalos" überhaupt mit einem Hirscher-Ski fahren? Marcel: "Logisch. Es ist oft sogar leichter, mit einem präparierten Rennski zu fahren als mit einem schlecht behandelten Kaufhausski. Das würde ich gern den Leuten näherbringen, das wär ein cooles Projekt."

Ab wann könnte der Hirscher-Ski im Handel sein?"So ein Projekt hat eine lange Vorlaufzeit. Schon im Jänner werden dem Handel die Ski für den Winter 2010/21 vorgestellt," erklärt Atomic-Mann Höflehner. Bis dahin ist das "Normalo"-Rennmodell noch nicht fertig. Höflehner: "Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen und alles durchsprechen."

Am Dienstag rief Hirscher beim Atomic-Rennchef an

Um am Laufenden zu bleiben, verfolgt Hirscher die Weltcuprennen vorm TV: "Es macht Spaß, den Kollegen zuzuschauen. Das fühlt sich ganz anders an, wesentlich entspannter - genau so, wie ich es mir vorgestellt hab." Ihm selbst ist das Skifahren bis jetzt nicht abgegangen. "Ich hab derzeit nicht einmal einen Ski daheim", verriet der Skistar. "Aber es wär für diese Woche am Programm, dass ich mir einen von der Firma hole." Tatsächlich meldete sich Marcel wenige Stunden nach der Sendung bei Höflehner.

Eine ebenfalls im ServusTV-Talk angedachte Rolle als TV-Experte wird hinter den Kulissen bereits diskutiert. Ein Renn-Comeback scheint hingegen ausgeschlossen. Hirscher: "Ich bin grad dabei, in ein normales Leben zurückzukommen. Und wenn ich das dann wirklich geschafft hab, ist der Weg zum Skirennenfahren undenkbar." (okk)