Matt-Ausfall zerstört ÖSV-Hoffnungen

Der Franzose Noel setzte sich Samstagabend auf eisiger Piste 0,07 Sek. vor Halbzeit-Leader Ramon Zenhäusern (SUI) sowie 0,29 vor dem Podest-Debütanten Alex Vinatzer (ITA) durch. Der Österreicher Michael Matt griff nach dem Sieg, schied als Halbzeit-Zweiter im Finale aber aus. Damit wurde Marco Schwarz als 11. (+1,02 Sek) bester Österreicher.

Manuel Feller belegte beim Comeback nach Bandscheiben-Vorfall Rang 12. Noel übernahm mit seinem insgesamt vierten Weltcupsieg die Führung im Slalom-Weltcup. In der Gesamtwertung führt der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Die beiden Gesamtweltcup-Anwärter sind die Verlierer des Rennens: Alexis Pinturault scheidet im ersten Lauf nach einem schweren Fehler beinahe aus. Er rettet sich und betreibt am Ende mit Rang 9 zumindest Schadensbegrenzung. Noch schlechter ergeht es Henrik Kristoffersen, der ohne groben Fehler mit 1,36 Sekunden Rückstand nur auf Rang 19 landet.

Januar ist Slalom-Monat

Zagreb war der erste von fünf Slalom-Weltcups in diesem Monat. Für die ÖSV-Techniker wird es also ernst, am Mittwoch geht es bereits im italienischen Madonna di Campiglio weiter.