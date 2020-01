Mayer-Angriff auf Goldene Gans

Doppel-Olympiasieger geht mit viel Selbstvertrauen ins Rennen, will wie 2017 im Super-G siegen.

Mit einer Doppelführung im Disziplinweltcup starten Österreichs Speed-Stars zum Auftakt der 80. Hahnenkammrennen in den Super-G (11.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker). Vincent Kriechmayr (196 Punkte) führt in der Super-G-Wertung vor Matthias Mayer (184). Kein Wunder, dass die rot-weißrote Erwartungshaltung hoch ist. Cheftrainer Andreas Puelacher: "Mit zwei Saisonsiegen zählen wir auch in Kitzbühel zu den Favoriten. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder zuschlagen können."

Mayer will Triumph von 2017 heute wiederholen

Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer versprach, ordentlich anzugreifen. Er gewann den Super-G auf der Streifalm bereits im Jahr 2017. Überhaupt hat er eine sehenswerte Bilanz aufzuweisen, kommen auf dem Hahnenkamm doch auch zwei zweite, ein dritter und eben der fünfte Platz 2019 dazu. "Die Abfahrt wird in Kitzbühel immer einen höheren Stellenwert haben, aber rein vom Sportlichen her sehe ich den Super-G sicherlich gleichwertig." Die Fans sind auf jeden Fall heiß auf die Abfahrtsgeneralprobe: Über 20.000 Fans werden zum Super-G erwartet. Vincent Kriechmayr, der im Training einen Schreckmoment erlebte (siehe Story rechts), verspricht eine tolle Speed-Show: "Wir sind gut aufgestellt." Schon im Vorjahr war "Vinc" mit Platz 4 unser bester ÖSV-Star.