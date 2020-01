Mayer wird Zweiter in Super-G-Krimi

ÖSV-Speed-Ass Matthias Mayer rast bei Super-G-Krimi auf der Streif auf Rang zwei.

Matthias Mayer wird Zweiter beim Super-G von Kitzbühel! Es gewinnt der Norweger Kjetil Jansrud vor dem Kärntner, der wiederum ex aequo mit einem weiteren "Elch" Aleksandar Aamodt Kilde den zweiten Platz teilt. Die Top-30 sind bereits im Ziel, das Rennen läuft noch. Am Ergebnis sollte sich aber nichts mehr ändern

Doppel-Olympiasieger Mayer erwischte eine tolle Fahrt und sah wie der sichere Sieger aus. Kilde raste zur Erleichterung der zigtausenden Zuschauer in Kitz zuerst ex aequo an die Spitze, doch sein Landsmann Jansrud überraschte anschließend mit einer Fabelfahrt und stürzte Mayer vom Siegerpodest.

© GEPA

Mayer jubelte nach einer gelungenen Fahrt

Das Highlight steigt morgen. Am Samstag steht in Kitz die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt auf dem Programm (11:30 im oe24-LIVE-Ticker).

Mehr Infos folgen in Kürze