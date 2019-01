Mega-Star-Auflauf in Schladming

Bis zu 50.000 Fans sorgen heute auf der Planai für Megastimmung - darunter zahlreiche Promis.

Andreas Gabalier, der schon in Kitz mit dabei war, lässt sich sein "Heimrennen" nicht entgehen. Auch die Fußball-Legenden Toni Poster und Peter Stöger sind schon in Schladming. Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich angekündigt. Der Mega-Show steht nichts mehr im Weg.

Arnie schwänzt Nachtspektakel

Einer ließ sich aber entschuldigen. "Terminator" Arnold Schwarzenegger schwänzte das Night Race in Schladming, um mit Bundeskanzler Sebastian Kurz über seinen Klima-Gipfel im Mai in Wien zu plaudern und dem Kanzler einen "Klima-Ski" zu verleihen. Eigentlich gilt Arnie als Stammgast beim Nachtspektakel. Dieses Mal steht der Klimaschutz aber an oberster Stelle.