Ski-Legende Marcel Hirscher wirbt auf Instagram für den Wings for Life World Run – und sorgt dabei mit seiner neuen Frisur für Aufsehen.

Eigentlich hätte der Wings for Life World Run heuer weltweit am 3. Mai stattfinden sollen. Das Laufevent musste jedoch aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Dennoch laufen tausende Teilnehmer individuell ihre Kilometer und stoppen die Zeit mit dem Handy – so auch Marcel Hirscher.

Auf Instagram postete der Ski-Star ein Foto von seinem absolvierten Trailrun. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei jedoch vor allem seine neue Kurzhaarfrisur.