ÖSV-Kader für 2020/21 steht fest

Zu Wochenbeginn präsentierte der ÖSV die Kaderlisten für die Saison 2020/21.

Wie immer gibt es Aufregung um die neuen Kader. So rutschte ausgerechnet der Mann, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Hirscher-Nachfolge anzutreten, aus der Nationalmannschaft: Technik-Ass Manuel Feller ist nur mehr im A-Kader. Ebenso Speed-Spezialist Max Franz (30), immerhin Sieger von zwei Weltcup-Abfahrten und einem Super-G.

Mini-Nationalteam. Die Nationalmannschaft umfasst nur 7 Herren. ÖSV-Sportdirektor Giger: "Wir haben klare Kriterien mit Podestplatzierungen, Entwicklungskurve usw." Nationalteam-Zugehörigkeit bringt im Vergleich zum A-Kader Vorteile bei der Ausrüstung. Außerdem müssen Alpine im Weltcup nicht in die Quali. "Aber", so Giger, "wenn du Leistung bringst, bist im A-Kader praktisch genauso dabei." Entscheidend ist, dass für Topleute ein Top-Umfeld geschaffen wird. So bekam z. B. die RTL-Tuppe mit den Ex-Hirscher-Betreuern Mike Pircher und Papa Ferdl Hirscher jene Infrastruktur, die einst Marcel für seine Siege nützte. Giger: "Jetzt müssen sie (Leitinger &Co., d. Red.) nur noch gewinnen."

ÖSV-Nationalkader

Ski alpin-Herren-Nationalmannschaft: Christian Hirschbühl, Vincent Kriechmayr, Roland Leitinger, Michael Matt, Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Marco Schwarz

Ski alpin-Damen-Nationalmannschaft: Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Cornelia Hütter, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Elisa Mörzinger, Nina Ortlieb, Bernadette Schild, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe, Anna Veith, Stephanie Venier

Skispringen-Herren-Nationalmannschaft: Stefan Kraft, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald

Skispringen-Damen-Nationalmannschaft: Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Marita Kramer, Jacqueline Seifriedsberger

Nord. Kombi-Nationalmannschaft: Martin Fritz, Lukas Greiderer, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer, Franz-Josef Rehrl, Mario Seidl

Snowboard-Herren-Nationalmannschaft: Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Benjamin Karl, Julian Lüftner, Alexander Peyer, Andreas Prommegger

Snowboard -Damen-Nationalmannschaft: Anna Gasser, Claudia Riegler, Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing