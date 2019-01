Pfeift Hirscher auf Top-WM-Chance?

Mit seinem 6. Saisonsieg baute Hirscher am Sonntag in Zagreb seinen Gesamt-Vorsprung auf Henrik Kristoffersen (NOR) auf 335 Punkte aus. Dabei kommen „seine“ Rennen erst: Am Wochenende geht’s nach Adelboden (Samstag RTL, Sonntag Slalom), eine Woche später folgt der Slalom in Wengen. Und vor der WM in Åre (5.–17. Februar) stehen die Slalom-Hits in Kitzbühel und Schladming sowie der RTL in Garmisch auf dem Programm. Läuft alles weiterhin für Hirscher, ist ihm die 8. große Kristallkugel schon Ende Jänner nicht mehr zu nehmen.

In Åre kann sich Marcel zum erfolgreichsten WM-Athleten aller Zeiten krönen. Noch liegt Toni Sailer an der Spitze (7 x Gold, 1 x Silber), doch mit nur einer weiteren Goldenen würde Hirscher (6 x Gold/3 x Silber) die rot-weiß-rote Legende übertrumpfen.

Doch wieviele Bewerbe bestreitet Hirscher bei der WM? Darüber herrscht noch Rätselraten. Hirscher selbst deutete an auf den Super-G zu verzichten, möglicherweise auch auf die Kombi. Gerade bei der Kombi hätte er als Olympiasieger jedoch Top-Chancen auf eine Medaille. Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher im ÖSTERREICH-Interview dazu: "Also eingeplant hätte ich Marcel dafür auf jeden Fall. Aber jetzt warten wir einmal die Jänner-Rennen ab. Das Weltcup-Programm bis zur WM ist extrem anstrengend. Am 3. Februar fahren wir noch den Riesentorlauf in Garmisch, drei Tage später ist der WM-Super-G."

Puelacher hofft naturgemäß auf ein Antreten Hirschers in möglichst vielen Bewerben. Selbst im Super-G? "Ganz ausschließen würde ich es nicht, ich lass ihm jedenfalls eine Tür offen. Schließlich war Marcel beim Weltcup-Finale im März in Åre im Super-G sehr schnell," so der Chefcoach.