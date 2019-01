Schwarz heißer Tipp in Kombi

Am Freitag geht es endlich los! Mit der Kombination startet das traditionelle Lauberhorn-Wochenende in Wengen. Und mit Marco Schwarz hat Österreich gleich ein ganz heißes Eisen am Start.

"Schwarz ist heißer Anwärter aufs Podest"

Schwarz ist der Shootingstar der aktuellen Saison. Beim Parallel-Bewerb in Oslo feierte er seinen ersten Sieg. Bei den Slaloms in Zagreb und Adelboden schied er jeweils nach Halbzeitführung aus. Im Riesentorlauf zeigte er zuletzt mit Platz sieben auf. „Es läuft in eine super Richtung“, ist Coach Marko Pfeifer voll zufrieden. Und in der Kombi traut er seinem Schützling auch so einiges zu: „Aus meiner Sicht ist er schon ein heißer Anwärter auf einen Podiumsplatz.“

Österreicher sagen den Franzosen den Kampf an

Zu schlagen gilt es heute vor allem die starken Franzosen um Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault. Auch die Schweizer machen sich zu Hause große Hoffnungen. Aus dem ÖSV-Team darf man Speed-Spezialist Matthias Mayer nicht vergessen. Er fühlt sich auf der Abfahrt pudelwohl, fuhr in beiden Trainings auf Platz 3. Mit Luft nach oben. „Im Mittelteil habe ich ein paar Zehntel aufgerissen, aber das kann ich mir anschauen“, so der Kärntner. Los geht es am Freitag mit dem Slalom (10.30), dann erst die Abfahrt (14).