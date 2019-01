Schwarz legt mit Bestzeit in Kombi-Slalom vor

Der Kärntner Marco Schwarz liegt bei der alpinen Kombination der Ski-Herren in Wengen nach dem Slalom in Führung. Hinter dem 23-Jährigen belegten die Franzosen Alexis Pinturault (+0,20 Sekunden) und Victor Muffat-Jeandet (0,87) die übrigen Podestplätze. Dieses Trio bildet ab 14.00 Uhr (im oe24-LIVE-Ticker) in der Kombi-Abfahrt den Kreis der ersten Sieganwärter.

Von den insgesamt nur vier ÖSV-Läufern schied Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer in der ersten Kombination der WM-Saison mit Einfädler und Sturz aus, der Kärntner ist für die Spezial-Abfahrt am Samstag (12.30 Uhr, live ORF eins) aber startbereit. Der Tiroler Romed Baumann lag nach 35 Läufern auf Torlauf-Rang 13 (2,72), der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr war 22. (4,13).