So analysiert Hirscher seinen Mega-Triumph

Zweimal wurde Hirscher bei den Slalom-Klassikern geschlagen. Sowohl in Wengen, als auch in Kitzbühel, verpatzte der Skistar seinen ersten Lauf und konnte mit den Plätzen drei und zwei aus seiner Sicht "nur" Schadensbegrenzung betreiben. Ausgerechent beim größten Slalom-Rennen des Weltcupkalenders war er aber wieder voll da! Hirscher siegte überlegen über 1,2 Sekunden vor der Konkurrenz und demonstrierte eindrucksvoll dass er seine kleinen Problemchen beseitigt hat und wieder die Nummer 1 ist.

Hirscher in einer ersten Reaktion im ORF-Interview: "Danke ans Team, wir haben einiges umgestellt. Ich hatte endlich wieder ein gutes Gefühl, ich hatte Mut zum Risiko, mehr Sicherheit und mehr Stabilität." Hirscher strahlte von einem Ohr zum anderen und wirkte gelöst. Was hat er verändert? War es der Schuh, die Bindung ,der Ski oder ganz etwas anderes? "Was genau kann ich nicht erzählen. Für mich macht es das Gefühl aus. Nach den letzten Rennen dachte ich mir, es hat sich schon mal besser angefühlt. Heute war es perfekt."

Hirscher war von der Stimmung auch beeindruckt: "Steilhang Einfahrt, das Publikum brennt, es gibt bengalische Feuer, eine Mega-Stimmung! Zum Glück hab ich so viel Routine!"