Unser neuer Ski-König

Doppelsieg in der Kitz-Abfahrt. Matthias Mayer vor Vincent Kriechmayr. Ein Land im Jubel.

Kitzbühel. 60.000 fieberten bei der Abfahrt an der Streif mit. Mehr als 100.000 werden es am gesamten Kitzbühel-Wochenende sein. Absoluter Zuschauerrekord in der Gamsstadt. 1999, im bisherigen Rekordjahr, waren es 99.000 zahlende Zuseher.

Millionen saßen vor den TV-Geräten. Auf der VIP-Tribüne im Kitz-Stadion drückten Stars die Daumen: Arnold Schwarzenegger (72), mit ihm Tochter Christina (28). Neben ihm Formel-1-Milliardär Bernie Ecclestone (83), Tirols Landeshauptmann Platter, ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Immo-Milliardär René Benko (siehe Kasten rechts). Sie sahen Spannung pur. Ein Spektakel. Der Winter-Sportkrimi der Sonderklasse. Der Mythos Hahnenkamm lebt. Und wie.

Spannung. Erst übernahm der Schweizer Beat Feuz die Führung. Dann raste Austro-Abfahrtsass Vincent Kriechmayr zeitgleich ins Ziel. Jubel. Alles sah nach der Teilung des ersten Platzes aus. Doch dann kam Superhero Matthias Mayer. Schon nach der Mausefalle vorne. 60 Meter Sprung. Schließlich sahen 60.000 Mayer die letzten 30 Sekunden ins Ziel rasen.

Rekord-Preisgeld und fast 50 Millionen Umsatz

Aufgepeitscht. Beim Super-G am Freitag war er noch Zweiter. Hauchdünn geschlagen vom Norweger Jansrud. Jetzt holte Matthias Mayer den ­ersehnten Heimsieg: 22 Hundertstel vor dem Ex-aequo-Zweiten Kriechmayr und Feuz. Der erste Kitz-Triumph eines Österreichers seit Hannes Reichelt 2014.

Und dann gleich ein Doppelsieg. Ein Land im Feiertaumel: „Es gibt einfach nichts Geileres, als zwischen den Tausenden Menschen abzuschwingen und wieder in Führung zu sein“, sagte Mayer: „Es ist wirklich unglaublich, und mich freut es einfach.“ Auch Kitzbühel jubelt. Der Wettergott spielte perfekt mit. Fremdenverkehrswerbung pur. 50 TV-Stationen berichteten. Im VIP-Zelt am Zielgeläne 1.000 Promi-Skifans aus der Wirtschaft. Fast 50 Millionen werden an dem Wochenende in die Kasse gespült – Rekord. (wek)

"Mothl" Mayer ist unser neuer Ski-König

Mitten im Jubelrausch, im ersten TV-Siegerinterview, schickte unser Hahnenkamm-Held Gratulationsgrüße an seinen „Gedi“, seinen Taufpaten: Der feierte gestern seinen 60. Geburtstag. „Leider kann ich nicht dabei sein.“

© GEPA