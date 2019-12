Veith als Vorläuferin in Altenmarkt?

Für Anna Veith läuft die Saison bisher alles andere als nach Wunsch. Nach ihrem Kreuzbandriss ist die 30-Jährige noch nicht wieder in Topform. In Killington und Courchevel verpasste sie den zweiten Durchgang. Einzige Platzierungen: Platz 26 im Super-G von St. Moritz und zuletzt Rang 27 in Lienz. Da ließ die Halleinerin am Samstag ihrem Frust freien Lauf, war im TV-Interview sogar den Tränen nahe. Es ist nicht leicht, aber ich versuche mein Bestes. Es ist noch ganz viel Luft nach oben", erklärte Veith.

Frühere Abfahrtserfolge als Saison-Starthilfe?

Bis zum nächsten Riesentorlauf in Sestriere am 18. Jänner will die zweifache Gesamtweltcupsiegerin weiter an sich arbeiten -könnte aber schon eine Woche zuvor bei der Heim-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee (11. Jänner, 11.45 Uhr) auf die Piste treten. "In Zauchensee kann ich mir überlegen, ob ich mal Vorläuferin fahre", stellt Veith einen Testlauf in den Raum. Zwar verzichtet sie heuer zugunsten von mehr Regeneration auf die Abfahrtsrennen. Bei der WM 2015 in Beaver Creek holte Veith aber die Silbermedaille. Auch im Weltcup stehen bereits fünf zweite und drei dritte Plätze zu Buche.

Veith kam schon zwei Mal nach Verletzung zurück

Bereits zwei Mal hatte sich Veith nach schweren Knieverletzungen zurückgekämpft. Bleibt zu hoffen, dass die Rückkehr auf Abfahrts-Ski zu neuen Höhenflügen verhilft.