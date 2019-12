Veith nach Heim-RTL den Tränen nahe

"Es war halbwegs besser im Vergleich zu den letzten Malen", zeigte sich die 30-Jährige nach dem ersten Durchgang beim RTL in Lienz selbstkritisch. Endlich konnte Veith auch im Riesentorlauf anschreiben und sich für Lauf 2 qualifizieren. "Es ist noch ganz viel Luft nach oben. Schritt für Schritt. Es ist nicht leicht, aber ich versuche mein Bestes", ließ die Salzburgerin im ORF-Interview ihre Fans wissen. Sie gewährte auch tiefe Einblicke, was sie beschäftigt: "Ich war nicht ich selber, habe mit der Stimmung gekämpft. Heute war das besser."

Anna Veith: "Es waren richtig gute Sachen dabei"

Nach zwei verpassten Qualifikationen für den zweiten Durchgang war es für Veith mit Platz 22 im 1. Lauf ein Schritt in die richtige Richtung nach ihrer überstandenen Knieverletzung. Auch wenn sie im zweiten Durchgang auf Rang 27 zurückfiel, war sie mit ihren ersten RTL-Weltcuppunkten zufrieden. "Ich habe im zweiten versucht, auf Zug zu bleiben. Für mich ist die Erfahrung im Rennen wichtig, darauf muss ich aufbauen. es waren gute Sachen dabei", sagte die Salzburgerin und will "hart weiterarbeiten".

Ihr nächstes Rennen bestreitet Veith am 18. Jänner beim Riesentorlauf in Sestriere. Doch vielleicht können sie die heimischen Fans dennoch bald wieder in Action sehen: Sie überlegt, bei der Abfahrt in Altenmarkt als Vorläuferin an den Start zu gehen.