New Jersey. Die ehemalige Ski-Queen Lindsey Vonn hat sich zu Weihnachten verlobt. Am Heiligabend machte sie ihrem Freund, dem Eishockey-Profi P.K. Subban, einen Heiratsantrag – Den Verlobungsring legte sie ihm unter den Christbaum. Seit bereits zwei Jahren sind die beiden Sportler zusammen. Auf Instagram verkündete Vonn ihr Glück: "Frohe Weihnachten und glückliche Feiertage an alle! Zu unserem zweijährigen Jubiläum habe ich PK in einer untraditionellen Aktion gefragt, ob er mich heiratet und er hat 'Ja' gesagt. Wir reden andauernd über Gleichstellung, aber Taten sagen mehr als tausend Worte. Männer sollen auch Verlorbungsringe bekommen dürfen", schreibt die Ski-Queen.

Damit wird es sich in zukunft wohl um die zweite Hochzeit der blonden Skifahrerin handeln. Von 2007 bis 2013 war Vonn mit ihrem Betreuer und Ex-Skiprofi Thomas Vonn verheiratet.