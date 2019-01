Zweiter! Hirscher stürmt noch aufs Podest

Marcel Hirscher wird Zweiter beim Slalom in Kitzbühel! Dem Weltcup-Dominator gelang im zweiten Durchgang ein wahrer Traumlauf, indem er sich von Platz 9 noch aufs Podest katapultierte.

Der Sieg ging indes wie in Wengen an Jungstar Clement Noel, 0,29 Sekunden vor dem Gesamtweltcup-Führenden Hirscher, Dritter wurde mit Alexis Pinturault (+00,36) ein weiter Franzose vor Henrik Kristoffersen (NOR) und dem zweitbesten Österreicher Marco Schwarz.

Für den 21-jährigen Noel war es der zweite Weltcupsieg.

Marco Schwarz belegte unmittelbar vor dem im Finale auf Rang sechs zurückgefallenen Halbzeit-Führenden Schweizer Ramon Zenhäusern Rang fünf (0,69). Michael Matt (8./1,01) und Christian Hirschbühl (10./1,24) landeten auch noch unter den Top Ten. Zahlreiche Läufer sahen nicht das Ziel. Zu den Akteuren, die nicht punkten konnten, zählte auch Manuel Feller, der wegen eines Einfädlers im ersten Durchgang disqualifiziert wurde.

Mehr Infos folgen in Kürze