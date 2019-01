Schon seit Tagen brodelt es in der Gamsstadt. Die Hahnenkammwoche lässt keinen kalt. Ab Donnerstag steht Kitzbühel aber endgültig Kopf. Denn mit Hirscher trifft der absolute Ski-Superstar ein.

Mehr als ein Medientermin am Nachmittag ist für den 29-Jährigen aber nicht drin. Danach geht’s direkt zurück nach Hause. „Ich werde versuchen, den gigantischen Rummel größtenteils zu meiden“, so Marcel. Dazu will er erst wieder Samstagnachmittag nach Kitz reisen, wo am Sonntag (ab 10.30) der Slalom ansteht. Insgesamt wird der Weltcup-Dominator bis dahin drei Trainingstage absolviert haben.