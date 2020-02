Nina Ortlieb feiert ihren ersten Weltcup-Sieg

Nina Ortlieb feiert sensationell ihren ersten Weltcup-Sieg im italienischen La Thuile.

Nina Ortlieb ist der absehbare erste Sieg im Alpinski-Weltcup gelungen. Die 23-jährige ÖSV-Fahrerin aus Vorarlbergerin setzte sich am Samstag im Super-G von La Thuile mit dem Minimalvorsprung von einer Hundertstelsekunde auf Federica Brignone durch und sorgte für den zweiten Saisonsieg der ÖSV-Damen. Brignone baute ihre Führung im Gesamtweltcup auf die fehlende Mikaela Shiffrin auf 153 Zähler aus.

Im Super-G wahrte die nur sieben Hundertstel hinter Ortlieb drittplatzierte Corinne Suter allerdings ihre Chance auf das erste Speed-Double einer Läuferin seit der US-Amerikanerin Lindsey Vonn 2015. Die Schweizerin steht als Abfahrts-Gesamtsiegerin bereits fest und hat im Super-G bei einem noch ausstehenden Rennen 19 Zähler Vorsprung auf Brignone. Ob es zu diesem Rennen beim Finale in Cortina d'Ampezzo allerdings überhaupt kommt, ist wegen des Coronavirus derzeit offen.

Ortlieb: "Glück mit den Hundertstel"

Für Ortlieb ist es nach ihrem ersten Podestplatz in der Vorwoche in Crans Montana (3. in der Abfahrt) nun der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. In Crans Montana hatte sie den Sieg nur um fünf Hundertstel verpasst.

"Es war extrem schwierig zu fahren. Es war für mich das erste Mal auf dieser Strecke. In Crans Montana war ich knapp hinten - heute habe ich Glück gehabt mit den Hundertstel", sagt Ortlieb im Interview mit dem "ORF".