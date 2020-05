Veith-Show zur Primetime

Am Samstag betritt Anna Veith wohl zum letzten Mal eine große Bühne.

Nur acht Monate nach Marcel Hirscher kündigt sich nun der nächste Abschied eines rot-weiß-roten Ski-Superstars an! Wie unser Rekord-Gesamtweltcupsieger bittet auch Olympiasiegerin Veith zur besten Sendezeit zu einem Pressegespräch über ihre Zukunft. Ab Samstag ab 19 Uhr (LIVE im oe24-Ticker) wird Veith Klartext reden. An ihrer Seite fungiert Alexandra Meissnitzer als Moderatorin.

In wenigen Wochen feiert Veith 31. Geburtstag

Auslöser für das Karriereende sollen laut Insidern neben den vielen schweren Knie-Verletzungen auch private Gründe sein. Veith betreibt mit ihrem Mann Manuel ein Hotel in Rohrmoos und soll zuletzt immer öfter auch über ihre Familienplanung gesprochen haben. Das Paar ist seit 2016 verheiratet. Wenige Wochen vor ihrem 31. Geburtstag am 18. Juni sieht Anna nun die Zeit gekommen, die Renn-Ski in die Ecke zu stellen. Damit schließt sich wohl das letzte Kapitel einer goldenen ÖSV-Ära.