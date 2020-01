Marco Schwarz scheiterte in einer aufregenden Entscheidung bei der Slalom-Show in Schladming.

Bitteres Ende eines so perfekten Ski-Abends! Der Norweger Henrik Kristoffersen feierte am Dienstag seinen vierten Sieg im Slalom in Schladming und zieht damit mit dem Rekord-Gewinner Benjamin Raich gleich. Er profitierte von einem schweren Fehler von ÖSV-Ass Marco Schwarz, der als Führender in die Entscheidung gegangen war.

Kristoffersen setzte sich am Ende 0,34 Sekunden vor Alexis Pinturault (FRA) und 0,83 vor dem dreifachen Saisonsieger Daniel Yule (SUI) durch.

Schwarz verzeichnete im zweiten Lauf vor 38.000 Zuschauern einen schweren Fehler, kam nur als 27. ins Ziel und wurde auch noch disqualifiziert. Damit war Michael Matt als 15. der bestplatzierte Österreicher. Das ist das schlechteste ÖSV-Abschneiden in einem Herren-Weltcupslalom seit Kitzbühel vor 44 Jahren. Der Franzose Clement Noel verbesserte sich im Finale vom 30. auf den vierten Rang (+0,99).

Schwarz hatte nach den Rängen drei in Adelboden und zwei in Kitzbühel seinen ersten Slalom-Sieg im Visier. Doch in der Entscheidung warf ihn ein schwerer Fehler aus dem Rennen. "Sehr schade, ich wollte das heimfahren", meinte der WM-Dritte im ORF-Interview. "Ich habe attackiert, da können Fehler passieren. Das ist sehr bitter." Dabei sei er vor dem zweiten Lauf entspannt gewesen, sagte der 25-Jährige, der zum dritten Mal in seiner Karriere nach Halbzeitführung ausschied, so wie im Vorjahr in Adelboden und Zagreb.

Auch Kristoffersen kam auf der Fahrt zu seinem zweiten Slalom-Saisonsieg nicht fehlerfrei durch. "Nach dem Fehler war der Kopf weg, da war es nur noch gerade, gerade, gerade", sagte der Norsker zu seinem Missgeschick und fragte: "Wie ist es möglich, mit so einem Fehler ein Rennen zu gewinnen?" Der Franzose Clement Noel verbesserte sich im Finale vom 30. auf den vierten Rang (+0,99), er hatte im ersten Durchgang einen schweren Fehler verzeichnet und 2,60 Sekunden Rückstand auf Schwarz.

