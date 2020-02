Ex-ÖSV-Star Mayer kritisiert Feller scharf

Christian Mayer hat sich in einem Interview sehr kritisch über Fellers Fahrweise geäußert.

Christian Mayer war Teil der dominanten ÖSV-Armada Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Gemeinsam mit Stars wie Hermann Maier, Stefan Eberharter, Benni Raich oder Hans Knauss stellte der ÖSV auch im Riesentorlauf das mit Abstand erfolgreichste Team der Welt. Mayer konnte in dieser Zeit sieben Weltcupsiege erringen.

Nach dem Rücktritt von Seriensieger Marcel Hirscher gibt es allerdings kaum eine Sparte für den ÖSV in der es so schlecht läuft wie im Herren-RTL. Die heftigste Watsche gab es zuletzt beim RTL-Debakel in Garmisch, als Manuel Feller als bester Österreicher nur 27. wurde. Peinlich für die beste Skination, die derzeit aber nicht mal in der Nationenwertung an der Spitze liegt!

"Wenn ich Manuel Feller zuschaue, kommen mir die Tränen, weil er technisch derart schlecht Ski fährt," stöhnt Mayer jetzt im Schweizer "Blick". Einen Grund für die katastrophalen Resultate hat Mayer bereits ausgemacht: "Zu viele Rennfahrer wollen Marcel Hirscher kopieren. Jeder glaubt zum Beispiel, er brauche wie Marcel über 100 verschiedene Paar Ski. Bei Hirscher hat das tatsächlich gewinnbringend, weil er und sein Vater Ferdinand ein extrem grosses Wissen über das Material gehabt haben. Weil unsere aktuellen Rennfahrer aber längst nicht so viel Ahnung davon haben, verzetteln sie sich bei einer so grossen Ski-Auswahl nur."

Das erinnere ihn an frühere Zeiten: "Weil Hermann Maier unzählige Stunden auf dem Fahrrad-Ergometer verbrachte, haben in den frühen 2000er Jahren unzählige junge Ski-Talente geglaubt, sie müssten genau dasselbe tun. Deshalb konnten vor der Ära Hirscher im ÖSV-Team zwar alle passabel Radl fahren, dafür hatten die meisten skitechnisch gewaltige Defizite."

Die nächste Gelegenheit es besser zu machen gibt es für Feller & Co bereits am Wochenende. Dort stehen Slalom und Parallel-RTL auf dem Programm. Der nächste klassische RTL steigt am 22.2. in Yuzawaneba (Japan).