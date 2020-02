Flitzer-Hund zeigt Ski-Stars die Ideallinie

Nach der Streuner-Katze in Adelboden kam jetzt ein Hund auf die Piste.

Es war ein spannender Slalom mit einer starken Aufholjagd von Michael Matt und den jungen Adrian Pertl, der seinen ersten Podestplatz feiert. Doch vor der Entscheidung flitzte ein Vierbeiner durch den Stangenwald von Chamonix. Kaltschnäuzig huschte er ohne Umschweife auf die Ideallinie. Dabei hatte der süße Hund sogar noch Zeit, dem Kameramann ein Lächeln zu schenken.

Als sich der Streckenposten näherte, nahm er die erste Ausfahrt in Richtung Feierabend. Der kurze Gastauftritt amüsierte die Zuschauer im Zielraum.

Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher geben in den alpinen Technik-Bewerben heuer scheinbar Hund und Katz' den Ton an, denn in Adelboden hatte bereits eine streunende Katze ihren großen Auftritt.

© Screenshot