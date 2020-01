Matthias Mayer trägt bei der heutigen Abfahrt die Hoffnungen einer ganzen Ski-Nation.

Heute bebt die Streif! Bei der wichtigsten Abfahrt der Saison (11:30 im oe24-LIVE-Ticker) wollen unseren ÖSV-Stars den Spieß umdrehen und vom Siegertreppchen jubeln. Allen voran natürlich Matthias Mayer. Der Doppel-Olympiasieger ist in Top-Form, belegte schon im Super-G Platz zwei. „Mothl“ scheint reif für seinen ersten Abfahrtssieg in Kitzbühel. „Ich glaube, dass wir mit zwei Leuten zu den Favoriten gehören, die Burschen kennen die Strecke und sind hier schon schnell Ski gefahren.

Es ist möglich“, betonte Puelacher. Mayer war in Wengen als Vierter knapp am Stockerl dran. „Es fehlen meistens nur zwei Hundertstel, sieben Hundertstel oder ein Zehntel auf einen Podestplatz, auf einen zweiten Platz oder Sonstiges. Von dem her weiß man, dass man gut dabei ist“, meinte Mayer. Teamkollege Vincent Kriechmayr dagegen haderte zuletzt mit seinen Leistungen. „Natürlich wurmt mich das“, gab der Oberösterreicher nach Platz acht in Wengen und zehn in Bormio zu. „Wir haben uns natürlich vor der Saison andere Ziele gesteckt. Wir wollten um den Abfahrtsweltcup mitfahren, die letzte Kugel vom Klaus ist doch schon eine Zeit her.“ Der von ihm angesprochene Klaus Kröll holte 2012 den Weltcup.

Dominator Feuz war schon zwei Mal Zweiter in Kitz

Die Konkurrentenliste ist groß: Super-G-Sieger Kjetil Jansrud, Abfahrtsdominator Beat Feuz und der Trainingsschnellste Johan Clarey wollen Mayer & Co. heute den Sieg klauen. Vor allem Feuz ist besonders motiviert: Der Schweizer war im Geburtsort des alpinen Weltcups schon zwei Mal Zweiter. Der Kampf um die „goldene Gams“ ist heuer so spannend wie noch nie!

© Johannes Kernmayer

Ski-Boss Schröcksi macht Druck

ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel (78) fordert vollen Einsatz, will Siege seiner Stars sehen.

Nur Platz 2 im Super-G für Matthias Mayer – das ganze Land trauert dem verpassten Sieg nach. Auch der nach Magen-Darm-Virus wieder fitte ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel: „Wenn der Matthias am Start weniger ungeschickt ist, dann gewinnt er“, analysierte er im ORF-Interview. „Natürlich bin ich nicht ganz zufrieden. Wir wollen ja gewinnen“, richtete Schröcksnadel seinen Ski-Stars aus. In einer internen Ansprache vor den Athleten machte der 78-Jährige klar: In Kitzbühel müssen Siege her!

Der eine oder andere Läufer müsse außerdem mit einer anderen Einstellung ins Rennen gehen: „In 20 Sekunden kann man sieben Zehntel verlieren, aber auch gewinnen.“

© TZOe Artner

Zuversichtlich: »Das Team ist im Aufwind«

Vor allem der mögliche Verlust des Nationencups stößt ihm sauer auf. Österreich liegt 218 Punkte hinter der Schweiz, droht erstmals seit 30 Jahren nicht ganz oben zu stehen. Schröcksnadel ist aber zuversichtlich: „Es ist wie im Fußball. Zur Halbzeit ist noch alles drin.“

Neben Kritik hatte der ÖSV-Präsident aber auch positive Worte in petto: „Wir waren knapp am Sieg dran. Das zeigt, dass Matthias in Form ist, und die ganze Mannschaft im Aufwind. Das freut mich.“

Noch mehr freuen würden den Tiroler aber Siege. In der Abfahrt und dem Slalom haben unsere Asse noch die Chance dazu. Ob Schröcksnadels Ansprache motivierend genug war? Die ganze Ski-Nation drückt die Daumen!

Rekord-Kulisse bei Abfahrt

Im Mekka des Skisports rechnet man heute wieder mit einem Rekordbesuch. Das Hahnenkamm-Rennwochenende lockt die Massen in die Gamsstadt. Erwartet werden bei der 80. Ausgabe des Klassikers bis zu 100.000 Fans, das ist neuer Rekord. Zum Vergleich: Via TV sind mehr als 500 Millionen Menschen bei der berühmtesten Abfahrt der Welt dabei. Nur die amerikanische Super Bowl kann als Einzelsport-Ereignis mit Kitzbühel mithalten. Die Fans lassen auch die Kassa richtig klingen – die Veranstalter rechnen mit einer Wertschöpfung von bis zu 40 Millionen Euro an den drei Tagen!

© GEPA

Kitzparty erreicht bei der Siegerehrung Höhepunkt

Bei der heutigen Abfahrt wird die Streif endgültig aus allen Nähten platzen. Das sorgt wie jedes Jahr auch für Verkehrschaos – wer dem entgehen will, nimmt den Zug. Die Kitzparty erreicht dann am Abend den absoluten Höhepunkt. Bei der Siegerehrung im Zielgelände wird die goldene Gams an den Streif-Helden übergeben. Über 15.000 Fans verwandeln ab 18 Uhr die Gamsstadt in die rot-weiß-rote Party-Hauptstadt.