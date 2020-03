Mayer schnappt Lokalmatador Kilde den Sieg weg

Matthias Mayer hat die Abfahrt in Kvitfjell gewonnen und seinen neunten Weltcup-Sieg gefeiert, den vierten in dieser Saison.

Der Kärntner verdarb den Norwegern die Party und verwies Aleksander Aamodt Kilde um 0,14 Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde der Schweizer Carlo Janka (+0,37).

Der Tagesvierte Beat Feuz war als Gewinner der kleinen Kristallkugel bereits festgestanden, da das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo wegen des Coronavirus abgesagt worden ist. Der Schweizer Feuz holte sich zum dritten Mal en suite die Disziplinwertung, Zweiter wurde der Deutsche Thomas Dreßen (Tagesachter nach 36 Läufern), Dritter Mayer.

Im Gesamtweltcup übernahm Kilde wieder die Führung, liegt nun 54 Zähler vor dem Franzosen Alexis Pinturault, der in der Abfahrt nicht in die Top 30 kam, und 161 vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen, der auf ein Antreten in Kvitfjell verzichtete.