ÖSV-Duell um Super-G-Kristall in Hinterstoder

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr wollen im Speed-Hit Kilde die Disziplinen-Führung abjagen.

"Aufgeben tu ich erst, wenn keine theoretische Chance mehr besteht", sagt Matthias Mayer, im Hinblick auf die Kombi, die auf Sonntag (Ab 9:45 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) verschoben wurde. Doch bei 80 Punkten Rückstand auf Pinturault muss "Mothl" wohl auf einen Ausfall des Disziplinen-Führenden aus Frankreich hoffen. So nebenbei will sich Mayer für den Super-G in Schuss bringen.

Da geht es am Samstag (Ab 12.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) zur Sache. Und hier stehen die Kristall-Chancen der Österreicher auch wesentlich besser. Da stehen zwei ÖSV-Asse im Fokus: Olympiasieger Mayer liegt als Vierter der Super-G-Wertung nur 72 Punkte hinter Leader Aleksander Aamodt Kilde (NOR).

© GEPA

Mayer und Kriechmayr nur durch 2 Punkte getrennt

''Mothl" Mayer gibt sich kämpferisch

Lokalmatador Vincent Kriechmayr fehlen 74 Punkte zur Führung. Der Oberösterreicher hat wie Mayer (Lake Louise) schon einen Super-G in dieser Saison gewonnen, und zwar den Klassiker in Gröden. Mayer und Kriechmayr wollen gegen Kilde zumindest aufholen.

Nach dem Heimspiel in Hinterstoder stehen nächste Woche in Kvitfjell und beim Finale in Cortina (falls dort trotz Corona-Alarm gefahren wird) zwei weitere Super-G am Programm.

ÖSV-Boss Schröcksnadel, dem zu verdanken ist, dass in Hinterstoder um Weltcuppunkte gefahren wird, hofft inständig, dass ihm die erste kristalllose Saison seit 25 Jahren erspart bleibt: "Hinterstoder ist unsere Chance!"