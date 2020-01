Wahnsinn! Flitzerin löst Zeitnehmnung aus

Beim Slalom in Schladming löst eine Flitzerin kurz vor einem Läufer die Zeitnehmung aus.

Unglaublicher Vorfall beim Slalom in Schladming! Eine Flitzerin mit einem Transparent zu Ehren des verstorbenen Basketballers Kobe Bryant löste unmittelbar vor dem Italiener Alex Vinatzer die Zeitnehmung aus.

Vinatzer ging als Sechster nach dem ersten Durchgang in die Entscheidung. Der Italiener wollte es wissen und riskierte alles. Mit knappem Vorsprung raste er aufs Ziel zu, als plötzlich eine Flitzerin auftauchte und einige Meter vor ihm über die Linie sprang! Deren Zeit hätte zur Führung gereicht, deshalb jubelt Vinatzer auch zunächst, in der Realität wurde es aber nur Rang drei für den Italiener.

Ein bisher einmaliger Vorfall in der Weltcup-Geschichte! Es dauerte einige Sekunden bis alles geklärt werden konnte und Vinatzer richtig gereiht wurde. Am Ende können alle Athleten und auch die Ski-Fans drüber schmunzeln. So ehrenhaft die Botschaft der Dame auch war, die Art und Weise wird wohl Konsequenzen nach sich ziehen und hätte auch böse ausgehen können.

Wer die Flitzerin genau war, ist bisher noch nicht bekannt. Sie soll aus Los Angeles kommen.