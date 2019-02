Kraft Dritter bei Kobayashi-Sieg

Stefan Kraft hat beim zweiten Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf den Sprung aufs Podest geschafft. Der Salzburger verbesserte sich am Samstag in der Entscheidung mit einem Satz auf 230 Meter noch auf Rang drei. Seinen bereits zehnten Saisonsieg verbuchte der Japaner Ryoyu Kobayashi, der nach Sprüngen auf 224 und 234 Meter 0,5 Punkte vor dem Deutschen Markus Eisenbichler gewann.

Der nach dem ersten Durchgang viertplatzierte Tiroler Philipp Aschenwald schaffte vor 17.500 Zuschauern als Siebenter sein bestes Karriereresultat. Kobayashi baute die Führung im Gesamtweltcup auf Kraft aus. Der Sieger der Vierschanzentournee liegt nun 470 Zähler vor dem ÖSV-Adler. Am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) steht in Oberstdorf noch ein weiteres Skifliegen auf dem Programm.

