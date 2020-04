Wenige Tage nach Noriaki Kasai hat sich auch Simon Ammann nicht lumpen lassen und will weiter in Richtung Peking 2022 springen.

Wie Japans Skisprung-Methusalem (47 Jahre) kündigte auch der bald 39-jährige Schweizer Oldie an, bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 weiterspringen zu wollen. Der vierfache Olympiasieger will im kommenden November seine 24. Weltcup-Saison in Angriff nehmen.