skispringen

Trotz Platz 8 in Lillehammer ist Stefan Kraft weiterhin vor Karl Geiger in der Gesamtwertung.

Stefan Kraft hat im ersten Bewerb der Raw-Air-Serie der Skispringer kein Topresultat geschafft, aber den Vorsprung im Gesamtweltcup auf seinen schärfsten Konkurrenten ausgebaut. Nach Rang acht am Montag in Lillehammer führt der Salzburger vor den letzten drei Bewerben 138 Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, der nur 19. wurde.



Beim ersten Sieg des Slowenen Peter Prevc seit drei Jahren folgten die beiden Deutschen Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe auf den Plätzen. Gregor Schlierenzauer wurde als Zehnter zweitbester Österreicher. Der Halbzeit-Achte Michael Hayböck fiel bei schwierigen Windbedingungen in der Entscheidung auf Rang 29 zurück.