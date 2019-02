Schlierenzauer: 'War keine einfache Zeit'

Besser hätte sich Gregor Schlierenzauer sein Comeback auf Weltcup-Ebene nicht vorstellen können. Der 29-jährige Tiroler gewann mit dem ÖSV-Team am Samstag den Skisprung-Mannschaftsbewerb in Lahti. "Es war für mich keine einfache Zeit zuletzt. Ich habe alles versucht und es scheint, dass ich am richtigen Weg bin", sagte der Weltcup-Rekordsieger nach dem ersten ÖSV-Team-Erfolg seit 11. März 2017.

Schlierenzauer hatte sich während einer zehnwöchigen Weltcup-Auszeit auch im Kontinentalcup wieder das nötige Vertrauen geholt. Bereits am Freitag in der Qualifikation für den Einzel-Bewerb hinterließ er mit Rang elf einen guten Eindruck. Der bestätigte sich nun mit Sprüngen auf 120,5 und 117,5 Metern. "Es waren solide Sprünge. Ich werde trotzdem versuchen, bei mir zu bleiben und es weiterhin mit der Technik voranzutreiben, denn ein bisschen was ist schon noch zu tun", resümierte der vierfache Olympia-Medaillen-Gewinner.

Am Sonntag (16.15 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) gilt es die Leistung im Einzel zu bestätigen.

"Ich versuche, dass ich da weitermache, wo ich heute aufgehört habe", so Schlierenzauer. In Lahti benötige man aber auch immer Windglück. "Es ist eine schwierige Schanze von den Bedingungen her, ich werde auf mich schauen und am Ende des Tages wird man sehen, wo ich liege", verlautete der ÖSV-Athlet. Den Erfolg am Samstag genoss er so richtig: "Alles in allem ist es schon sehr schön, wenn man wieder ganz oben stehen darf."