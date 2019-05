Gregor Schlierenzauer hat sich entschieden, seine Skisprung-Karriere fortzusetzen. Der seit Dezember 2014 sieglose, erfolgreichste Athlet des Springer-Weltcups gab dies in einer vom ÖSV übermittelten Stellungnahme am Dienstag bekannt. Den Weg, der ihn zurück an die Spitze führen soll, wird der 29-Jährige mit Unterstützung des bisherigen deutschen Bundestrainers Werner Schuster beschreiten.