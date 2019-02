Rapid plant Coup gegen Inter Mailand

Starparade in Wien! Rapid bekommt es im Sechzehntelfinal-Hinspiel heute mit Topklub Inter Mailand zu tun. 36,5 Millionen Marktwert krachen auf 582,4 Millionen. „Das wird das Spiel des Jahres, ein Highlight“, so Kapitän Schwab. Die Wiener empfangen den 3-fachen Champions-League-Sieger im ausverkauften Weststadion aber mit breiter Brust. „Von der Papierform haben wir keine Chance, aber die wollen wir nutzen“, tönt Offensivmann Knasmüllner. Coach Kühbauer: „Wir trauen uns zu, diesen großen Gegner in die Knie zu zwingen.“ Gutes Omen: Seit August 2016 hat Rapid im Europacup zu Hause nicht verloren. Inter gewann zudem nur eines der letzten vier Liga-Spiele.

Historisch. Abwehrboss Sonnleitner ist zuversichtlich: „Wenn wir sie aggressiv bekämpfen, dann können wir ein gutes Ergebnis abliefern.“ In sieben K.-o.-Duellen mit Italo-Teams gelang nie der Aufstieg. Rapid ist bereit, Geschichte zu schreiben. P. Scheichl

Inter streicht Mega-Star Icardi aus Kader

Paukenschlag bei Inter vor dem Rapid-Hit! Die Italiener streichen Mauro Icardi (ARG) aus dem Kader. Zudem wurde bekannt gegeben, dass der 100-Millionen-Euro-Stürmer nicht mehr länger Kapitän ist. Er muss die Binde an Goalie Handanovič abgeben. Gründe wurden keine genannt. Es soll an den schwierigen Vertragsverhandlungen liegen.

Rapid-Hit heute live in Admiral-Arena

Es ist der erste ganz große Hit im Jahr mit österreichischer Beteiligung. Rapid fordert heute den italienischen Top-Klub Inter Mailand. Fans aufgepasst: In der Admiral-Arena steigt deshalb eine große Europa-League-Party. Mit Top-Experten, Würstel, Bier und jeder Menge Fußball-Fans.

Ab 18.30 Uhr gibt es die große Vorab-Analyse zum Match Rapid – Inter (live auf oe24.TV). Ferry Ptacek moderiert, Toni Polster und Frenkie Schinkels stimmen mit ihren Expertisen auf den Hit ein. Danach gibt es das Match auf Großbildleinwand, Anpfiff ist um 18.55 Uhr.

Gratis Würstel und Bier warten auf die Fans

Wer sich jetzt auf oe24.at/admiral anmeldet, bekommt gratis Würstel und Bier. Jetzt mitmachen und am Abend die große Rapid-Party nicht verpassen!