Formel 1: GP-Klassiker in Monaco abgesagt

Das Rennen hätte am 24. Mai stattfinden sollen. Nun teilte Monaco mit, dass der Event heuer nicht stattfinden wird.

Drei der ersten vier Formel-1-Rennen der Saison sind wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden, nach dem Grand-Prix von Australien wurde nun auch der Große Preis von Monaco für heuer abgesagt. Das teilte der Automobil-Club von Monaco am Donnerstag mit. Das Rennen hätte am 24. Mai in Szene gehen sollen.



Die Absage erfolgte am gleichen Tag, an dem das Fürstentum an der Cote d'Azur bekannt gegeben hatte, dass Prinz Albert positiv auf das Virus getestet worden sei.