Achtung: Der nächste Haaland kommt!

In der Familie Haaland gibt es offensichtlich ein weiteres Mega-Talent.

Fußball-Talent wird der Familie Haaland anscheinend in die Wiege gelegt. Nach Erling Braut Haaland schickt sich nun sein erst 16 Jahre alter Cousin an die großen Bühnen des Fußballs zu erobern. Albert Braut Haaland, so heißt der junge Mann, debütierte nun bereits als Teenager bei einem Testspiel in der Kampfmannschaft von Drittligist Bryne FK. Der gleiche Verein, in dem auch Erling seine Karriere startete.

Der geborene Knipser Erling Haaland ist derzeit in aller Munde. Der 19-jährige Ex-Salzburger wechselte vergangenen Winter zu Borussia Dortmund und bewies seitdem seinen unglaublichen Torinstinkt mit 12 Toren in 9 Plichtspielen. Doch nun ist da ein weiterer Haaland, den man im Blick behalten sollte.

Vergleiche mit dem prominenten Cousin

Der Tageszeitung „VG“ gegenüber sprach Albert über seine Stärken: „Kraft, Schnelligkeit und Effizienz innerhalb des Sechzehners“. Klingt fast wie eine Beschreibung seines prominenten Cousins Erling. Auch in Sachen Größe (185 cm) steht der Teenager dem Dortmund-Legionär um nichts nach. Im Testspiel gegen Drittligist Egersund durfte der 16-Jährige für 15 Minuten ran. Momentan gehört er noch zur U19-Mannschaft von Bryne, im Training misst er sich aber schon regelmäßig mit den Profis der Kampfmannschaft. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis Albert Braut Haaland im Erwachsenen-Fußball sein Talent aufzeigen kann.