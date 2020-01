Angst vor Coronavirus & Terror bei Superbowl

Der Countdown zur Super Bowl LIV läuft auf Hochtouren. Die Angst vor dem Coronavirus und dem Terror ist in Miami, dem Austragungsort allgegenwärtig.

Miami. An diesem Wochenende werden die Sicherheitsteams in Miami vom Himmel, vom Boden und vom Wasser Tausende von Fans beschützen. Das Hard Rock Stadium wird dabei zu einer Hochsicherheits-Festung.

Todd Gayle, ein Mitarbeiter des Air and Marine Teams der Customs and Border Patrol sagt zum Sicherheitskonzept: "Miami muss diesmal einzigartige Sicherheitsherausforderungen bewältigen.

Coronavirus und Terrorismus allgegenwärtig

Miami muss auf eine ganz spezielle Art und Weise überwacht werden. Mit dem Ausbruch und der Verbreitung des Coronavirus, kommt neben der Terror-Gefahr eine neue Herausforderung auf die Sicherheitsleute.



"Zuallererst sind wir in Miami von Wasser umgeben. Ein ganz spezieller Ort mit einem ganz speziellen Ereignis. Es ist wirklich wichtig, dass unsere maritimen Ressourcen im Wasser patrouillieren und nach möglichen Bedrohungen für den Super Bowl suchen", sagte Todd Gayle.



Die Küstenwache wird auch das Wasser patrouillieren und Sicherheitszonen entlang der Biscayne Bay einrichten. In Port Miami, einem der meistbesuchten und bekanntesten Orte der Stadt, haben Agenten begonnen, nach Drogen und Schmuggelware Ausschau zu halten, darunter auch nach gefälschten Super Bowl-Souvenirs.

Im Wasser und vom Himmel

Neben dem Wasser, wird am Himmel die FAA den Luftraum über dem Hard Rock Stadium einschränken, während Blackhawk-Hubschrauber nach nicht autorisierten Flugzeugen patrouillieren - sogar nach Drohnen.



Einige der Militärhubschrauber werden mit Infrarotkameras ausgestattet sein, mit denen Menschen am Boden und auf der Tribüne gesehen und überwacht werden könnten. Diese Bilder werden live an das Kommandozentrum der Polizei in Miami-Dade übertragen, wo die Strafverfolgung über Bildschirme mit Zugriff auf Tausende von Kameras in der ganzen Stadt verfügt.

Laut offiziellen Angaben ist derzeit keine glaubwürdige Bedrohung bekannt, obwohl der Flughafen Miami vorsorglich einen Coronavirus-Überwachungspunkt eingerichtet hat.