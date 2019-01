Austro-Wrestler WALTER bringt Fans zum Ausrasten

Halle kocht. Österreichs Wrestling-Hoffnung WALTER hatte bei NXT UK TakeOver in Blackpool einen umjubelten ersten Auftritt. Nach dem Hauptkampf überraschte WALTER mit seinem Auftritt im Ring. Es kam zu einem Stare Down - ein Blickduell - mit dem WWE-Superstar Pete Dunne. Die Fans konnten es nicht fassen: Keinen hielt es auf den Sesseln. Das war ein Kracher-Debüt wie lange nicht mehr. WALTER wurde von den rund 3.000 Fans in Blackpool begeistert empfangen. Er zog mit dem mitreißenden letzten Satz der 9. Symphonie "Aus der neuen Welt" von Dvorak ein.

Der 31-jährige Österreicher kam nach Dunnes Sieg zum Ring, trat den unterlegenen Coffey im Vorbeigehen nieder und signalisierte, dass er Dunne ins Visier nehmen würde.

Sogar Triple H, einer der WWE-Bosse, meldete sich mit begeisterten Worten zum Debüt von WALTER. Wird der Österreicher zum nächsten Wrestling-Superstar? Immerhin wird er bestimmt der nächste Otto Wanz.