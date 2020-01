Blitzsieg! McGregor feiert K.O. nach 40 Sekunden

UFC-Star Conor McGregor gibt sein Comeback und siegt nach nur 40 Sekunden gegen Donald „The Cowboy“ Cerrone.

Der verrückte Ire ist zurück! UFC-Fighter Conor McGregor hat nach über einem Jahr, nach seinem letzten Kampf im Oktober 2018 einen Mega-Einstand gefeiert. Die T-Mobile-Arena in Las Vegas tobte. Nach nicht mal 40 Sekunden knockte er seinen Kontrahenten Donald „The Cowboy“ Cerrone aus. Der wurde anschließend mit Verdacht auf Nasen- und Wangenknochenbruch ins Krankenhaus gebracht.

„Ich habe Geschichte geschrieben. Wer macht so was? Wer läuft durch die verschiedenen Gewichtsklassen und erzielt Knockouts? Ich bin der Einzige. Ich habe meinen Namen einmal mehr in die Geschichtsbücher für Irland und meine Familie geschrieben“, sagt der Selbstinszenierungskünstler nach dem Kampf.

© Getty

Conor McGregor war sehr emotional nach dem Comeback-Sieg

In diesem Jahr will McGregor noch drei weitere Kämpfe bestreiten.