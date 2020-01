Blitzsieg! McGregor feiert K. o. nach 40 Sekunden

UFC-Star Conor McGregor gibt sein Comeback und siegt nach nur 40 Sekunden gegen Donald „The Cowboy“ Cerrone.

Der verrückte Ire ist zurück! UFC-Fighter Conor McGregor hat nach über einem Jahr, nach seinem letzten Kampf im Oktober 2018 einen Mega-Einstand gefeiert. Die T-Mobile-Arena in Las Vegas tobte. Nach nicht mal 40 Sekunden knockte er seinen Kontrahenten Donald „The Cowboy“ Cerrone aus. Der wurde anschließend mit Verdacht auf Nasen- und Wangenknochenbruch ins Krankenhaus gebracht.

„Ich habe Geschichte geschrieben. Wer macht so was? Wer läuft durch die verschiedenen Gewichtsklassen und erzielt Knock-outs? Ich bin der Einzige. Ich habe meinen Namen einmal mehr in die Geschichtsbücher für Irland und meine Familie geschrieben“, sagt der Selbstinszenierungskünstler nach dem Kampf.

© Getty

Conor McGregor war sehr emotional nach dem Comeback-Sieg

In diesem Jahr will McGregor noch drei weitere Kämpfe bestreiten.