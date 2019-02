Brady & Edelman sorgen mit Video für Lacher

Zum sechsten Mal sicherten sich die New England Patriots den Super-Bowl-Sieg. Da ist es kein Wunder, dass danach anständig gefeiert wird. Aber zwei überraschten auf die Frage, was sie denn nun als nächstes tun werden. Ausgerechnet die beiden Stars Quarterback Tom Brady und Wide Reveiver Julian Edelman schreien in einem Video: "Wir fahren nach Disney World!" Auf Twitter ging das Video viral und zeigt, dass selbst Mega-Sportstars im Herzen noch Kinder sein können.

Tom Brady and @Edelman11, you and the New England Patriots just won the #SuperBowl. What are you going to do next? pic.twitter.com/TGVZDOhfIk — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) February 4, 2019







Außerdem hatten beide nicht nur den Sieg zu feiern. Brady schrieb damit nämlich Geschichte. Er schaffte es als erster NFL-Spieler der Geschichte sechs Super-Bowl-Siege zu erzielen. Und auch Ballempfänger Edelman wurde ausgezeichnet und zwar als wertvollster Spieler des NFL-Finales. Der 32-jährige Wide Receiver erhielt die MVP-Auszeichnung (Most Valuable Player) nach dem 13:3-Sieg über die Los Angeles Rams am Sonntag in Atlanta. Edelman fing insgesamt zehn Pässe von Star-Quarterback Tom Brady für einen Raumgewinn von 141 Yards.



"Er verdient es", sagte Brady voller Freude für seinen Teamkollegen. Über seine komplette Karriere hat Edelman 115 Würfe in den Playoffs gefangen und liegt damit in der NFL-Bestenliste auf Platz zwei. Ruhmeshallenmitglied Jerry Rice führt diese Statistik mit 151 an.