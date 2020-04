Corona-Betten in US-Open-Anlage aufgestellt

Auch die US Open wackeln! In Flushing Meadows werden Corona-Betten aufgestellt.

Nach der Verschiebung der French Open (von Juni in September) und der Wimbledon-Absage wackeln auch die US Open. Noch halten die Veranstalter an ihrem Terminplan fest, glauben an eine Austragung Ende August. Aber: New York hat sich längst zu einem Brennherd der Pandemie entwickelt, eine baldige Abflachung ist nicht in Sicht.

Im Gegenteil: Demnächst sollen auf der Anlage in Flushing Meadows 350 temporäre Krankenhausbetten für die von Corona schwer getroffenen Bewohner der Millionen-Metropole aufgebaut werden.