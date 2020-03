Corona legt Olympischen Fackellauf lahm

Der olympische Fackellauf musste wegen zu vieler Zuschauer abgebrochen werden.

In Sparta findet traditionell der Olympische Fackellauf statt. Eine wichtige Konstante im Vorfeld der olympischen Spiel, die man mit großer Begeisterung erwartete. Gerade in der vom Coronavirus bestimmten Zeit, sollte das Event für eine positive Abwechslung sorgen. Doch wie auch viele weitere sportliche Veranstaltungen musste der Lauf abgebrochen werden.

Die griechische Regierung forderte die Leute auf dem Event fernzubleiben, doch die Meldung stieß bei vielen auf taube Ohren. Hunderte Schaulustige versammelten sich um dem Ereignis beizuwohnen. Bei so einer Menge an Menschen war ein ein Abbruch nicht zu verhindern - das Risiko einer Übertragung des Coronavirus zu hoch.

Die für den 19. März geplante Übergabe des Olympischen Feuers an Japan soll aber dennoch in Athen erfolgen. Ob die Olympischen Spiele in Tokio wirklich stattfinden können, weiß noch keiner. Das International Olympic Comitee will noch abwarten.