Das sind die Reaktionen auf Olympia-Verschiebung

Jürgen Melzer (Tennis): "Die Leute, die sich damit beschäftigen, haben nach Intervention von vielen Ländern eingelenkt. Ein Großereignis wie die Spiele braucht natürlich auch einen Vorlaufmodus, und wenn der nicht gegeben ist, ist es auf der Basis der Chancengleichheit richtig. Auf die Entscheidung, ob ich weiterspielen werde, nehmen die Olympischen Spiele keinen Einfluss."

© GEPA ÖTV-Präsidentin Christina Toth

Christina Toth (Österreichischer Tennisverband/Präsidentin): "Ich finde, es ist die richtige Entscheidung, weil heut keiner weiß, was in vier Monaten sein wird. In vielen Sportarten sind viele Sportler noch nicht qualifiziert, es gibt auch keine Quali-Bewerbe mehr. Da ist so viel Unsicherheit für die Athleten, unabhängig von der gesundheitlichen Situation, dass es wahrscheinlich die einzige faire Möglichkeit ist. Wann die Spiele stattfinden, muss man neu bewerten, das kann man aus der jetzigen Sicht nicht sagen. Uns als ÖTV würde es grundsätzlich freuen, wenn es sobald wie möglich ist, damit Oliver Marach oder Jürgen Melzer noch mitspielen können."

Gregor Högler (Sportdirektor des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes und Trainer des Diskus-WM- und -EM-Dritten Lukas Weißhaidinger): "Da geht es um die Gesundheit, diese Verschiebung ist daher nachvollziehbar und zu begrüßen. Dass dies nun früher geklärt worden ist, ist besser für die Sportler und Verbände. Wichtig ist aber auch, dass man vor den Olympischen Spielen noch Wettkämpfe macht und genügend Zeit für eine sinnvolle Vorbereitung hat."

Michael Schöpf (Kletterverband KVÖ/Sportmanager): "Es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung, weil es einfach überhaupt nicht absehbar ist, bis wann sich das wieder legen wird. Sie nimmt viel Druck weg, vor allem, was die Athleten betrifft in der Vorbereitung. Faire Spiele sind doch das oberste Gebot. Auch wenn es sicher hart ist für Japan mit den ganzen Mehrkosten, die auf sie zurollen, aber im Sinne des Sports war es definitiv die richtige Entscheidung."

Jessica Pilz (Klettern): "Ich war schon seit einiger Zeit der Meinung, dass die Olympischen Spiele verschoben werden sollen, weil zum einen die Gesundheit vorgeht und zum anderen einfach die Bedingungen für uns Athleten einfach nicht optimal waren, um uns für dieses Event vorzubereiten. In manchen Ländern wie in Japan können die Athleten ganz normal in öffentlichen Sportanlagen trainieren, und wir müssen über einen Monat zu Hause sitzen und schauen, wie wir irgendwie fit bleiben. Deshalb bin ich froh, dass sich der Wunsch einer Verschiebung erfüllt hat."