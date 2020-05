Der Sport-24-Insider-Talk

Im neuen Podcast von Sport24 plaudern wir über die Highlights der vergangenen, sowie kommenden Woche.

Im Sport24-Insidertalk plaudern Journalisten mit Experten über DIE Top-Themen im Sport. Immer am Ball, frech und aktuell, blicken wir hinter die Kulissen und geben Backstage-Einblicke in die Welt des Sports. Der Sport-Podcast mit Schmäh und Herz!

In der neuesten Ausgabe vom 3. Mai geht es um das Corona-Chaos in Europas Fußballigen. Wie geht es in Österreich, Deutschland und England weiter? Was spricht für, was gegen Geisterspiele? Und können österreichische Top-Klubs pleite gehen? Mit: F. Schinkels, P. Biegl

Der neueste Podcast hier abrufbar:

Spotify