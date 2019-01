Dieb von UFC-Kämpferin krankenhausreif geprügelt

Ein Straßenräuber will einer Frau in Rio de Janeiro das Handy klauen, doch sucht sich das falsche Opfer aus und kassiert eine Tracht Prügel! Die Meldung rund um den fehlgeschlagenen Raubversuch an der UFC-Kämpferin Polyana Viana geht derzeit viral. Statt eines Smartphones bekam der Gauner eine kräftige Abreibung.

Der Seite mmajunjie.com erzählte Viana, wie sich der Dieb am Samstagabend in Rio de Janeiro neben sie setzte, als sie auf ihre Mitfahrgelegenheit wartete. „Er fragte mich nach der Uhrzeit. Als ich sie ihm sagte, ging er aber nicht“, sagte sie und fügte an: „Und dann sagte er: ‚Gib mir dein Telefon. Versuche nicht zu reagieren, ich bin bewaffnet.‘ Dann legte er seine Hand auf eine Waffe, aber ich merkte, dass sie zu weich war.“

Darauf hin stand sie auf und teilte aus: „Zwei Schläge und einen Tritt“ wie Viana sagt und den Räuber schnell zu Boden fallen ließ. „Dann setzte ich ihn an die gleiche Stelle wie zuvor und sagte: Jetzt warten wir auf die Polizei.“ Später fand die 26-Jährige heraus, dass sie mit ihrer Vermutung richtig lag. Die Waffe war keine echte, sondern ein Stück zurechtgeschnittener Pappkarton.

Ein Foto des verprügelten Gangsters wurde von UFC-Boss Dana White auf Instagram gepostet. White schrieb dazu: „Auf der linken Seite ist Polyana Viana, eine unserer UFC-Kämpferin, zu sehen, auf der rechten der Junge, der versucht hat, sie auszurauben. Eine verdammte Scheißidee.“ UFC steht für Ultimate Fighting Championship, einer Mixed-Martial-Arts-Organisation.