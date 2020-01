Erster Rückschlag für Österreichs Handball-Heroes

ÖHB-Team konnte heute gegen Favorit Kroatien Erfolgslauf nicht fortsetzen.

Der Sensationslauf ist vorerst gestoppt! Beim 23:27 (8:13) gegen Kroatien haben Österreichs Handball-Männer am Donnerstag die erste Niederlage bei der Heim-EM hinnehmen müssen. Der vielfache Medaillengewinner bei WM, EM und Olympia erwies sich zum Hauptrundenauftakt in der Wr. Stadthalle als zu stark und übernahm die Führung in Gruppe I vor den punktegleichen Spaniern (je 4).

Nur wenig Chancen darf sich Österreich, das bei zwei Zählern hält, auch im nächsten Spiel am Samstag (18.15 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) ausrechnen. Mit Spanien wartet wieder in der Stadthalle der Titelverteidiger, der nach dem 31:25 über Tschechien am Donnerstag bei dieser Endrunde weiter makellos ist. Abgeschlossen wird der erste Hauptrundentag mit dem Spiel Deutschlands gegen Weißrussland (20.30).

So groß das rot-weiß-rote Selbstvertrauen nach den Siegen über Tschechien, die Ukraine und Nordmazedonien auch gewesen sein mag. Kroatien erwies sich vor lautstarkem kroatischen Anhang an diesem Abend als abgeklärte Klassemannschaft, die das Duell stets im Griff hatte und mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel ihre Halbfinalambitionen untermauerte.

Zu viele Fehlwürfe & Stangenpech

Die Partie begann eigentlich nicht schlecht für Österreich, das wieder mit Thomas Eichberger im Tor und der Einsergarnitur startete. Doch die erstmalige 4:3-Führung durch Flügel Robert Weber sollte auch die letzte bleiben. Anstelle die nächsten zwei Chancen auf das 5:3 zu nützen, blieb man zehn Minuten ohne Treffer. Die vom ehemaligen Welthandballer Domagoj Duvnjak angeführte 5:1-Abwehr der Gegner erwies sich da als unüberwindbar.

© Getty

Kroatien war einen Tick besser

Die Folge waren viele österreichische Fehlwürfe und auch technische Fehler, am Ende der ersten Hälfte stand eine Angriffsquote von mageren 30 Prozent. Kapitän Nikola Bilyk und sein bisher kongenialer Rückraum-Konterpart Janko Bozovic, der leicht angeschlagen einige Minuten pausierte, blieben vergleichsweise blass. Eichberger hielt seine Truppe mit sechs Paraden (32 Prozent) vor der Hälfte zwar einigermaßen im Spiel, das aber mit der 10:5-Führung der Kroaten in der 22. Minute im Prinzip gelaufen war.

Österreich aber gab nicht auf, steigerte sich nach dem Seitenwechsel in Sachen Abschlussquote massiv. Nach 41 Minuten war der Rückstand mit vier Toren (16:20) völlig im Rahmen. Allerdings ließ auch Kroatien um seinen starken Spielmacher Luka Cindric nicht nach und lag nach 43 Minuten erstmals sechs Tore im Plus (22:16). Die Gastgeber von Teamchef Ales Pajovic, der angesichts von weiteren drei Hauptrundenpartien rotierte, blieben aber hartnäckig und verkürzten noch einmal auf 20:24 (52.). So konnte die Niederlage zwar nicht verhindert werden. Am Ende stand aber ein akzeptables Resultat, das Bilyk und Co. für den Rest der EM hoffen lassen darf.

Stimmen zum EM-Spiel (via ORF)

Ales Pajevic (ÖHB-Teamchef): "Das Ergebnis ist okay. Kroatien war Favorit, man hat gesehen, wie gut sie spielen. Ich denke, wir hatten in der ersten Hälfte ein bisschen zu viel Respekt. Die zweite Hälfte war besser. Wir hatten bei 20:24 zwei gute Chancen. In der zweiten Hälfte waren wir kompakter. Jetzt spielen wir gegen die Guten. Ich habe zu den Jungs gesagt, sie sollen das genießen. Die Jungs müssen in den nächsten Spielen an sich glauben."

Gerald Zeiner (ÖHB-Teamspieler): "Wir haben es in der ersten Hälfte ein bisschen vermasselt, da hatten wir einige Lattentreffer. Wir haben trotzdem nicht aufgehört zu kämpfen und dann in der Deckung gut agiert. Wir hätten in der 50. Minute auf minus drei kommen können, aber bin stolz auf die Mannschaft. Es ist schade, dass wir verloren haben, aber wir haben die Kroaten lange geärgert. Jetzt kommen weitere harte Brocken auf uns zu, aber wir werden alles geben."

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen: