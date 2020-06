European-Tour: Zwei Golf-Turniere in Österreich

Turniere in zweiter und dritter Juli-Woche zählen auch zur Challenge Tour.

Wien. Die European Tour der Golfer kehrt nach der Corona-Pause im Juli mit zwei Turnieren in Österreich zurück. Vom 9. bis 12. Juli werden im Diamond Country Club von Atzenbrugg die Austrian Open gespielt, gleich in der Woche darauf vom 15. bis 18. Juli folgen zum ursprünglichen Termin die EURAM Bank Open beim GC Adamstal. Das gaben die beiden Turniere am Montag in einer gemeinsamen Aussendung bekannt.

Beide in Niederösterreich stattfindenden Herren-Events sind demnach mit je 500.000 Euro Preisgeld dotiert, sie zählen auch zur Challenge Tour.