Ist dieser 8-Jährige der neue Marcel Hirscher?

Das Video des 8-jährigen Luca begeistert das Netz.

Luca Stocker sorgt im Internet für Furore - nicht erst jetzt, denn bereits vor zwei Jahren filmte sein Vater den 8-Jährigen beim Skifahren und das Video geht seither viral. Es wurde über eine Million mal gesehen. Jüngst tauchte es wieder auf größeren Facebook-Pages auf - ein Netz-Evergreen.

Darauf zu sehen ist das 8-jährige Ski-Talent aus Maria Rain in Kärnten, wie er in extremer Schräglage die Piste runterkurvt - im Stile Hirschers halt, der das große Vorbild von Luca ist. Stocker fährt bereits mit älteren Kindern und zieht dennoch der Konkurrenz regelmäßig davon, wie etwa bei der Kids Trophy in Zauchensee.

Von Oktober bis Mai ist Luca Stocker fast jeden Tag Skifahren. Und das macht sich bezahlt wie man im Video sehen kann: